МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Финляндия приняла решение вновь закрыть границу с Россией спустя сутки после открытия двух КПП на востоке страны, заявило глава МВД страны Мари Рантанен. В Финляндии примут новое решение по КПП на границе с Россией

Решение о закрытии границы вступит в силу 15 декабря 2023 года в 20.00.

"Заявления о предоставлении международной защиты не будут приниматься в пунктах пропуска на финляндско-российской границе. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря", — говорится в сообщении.

"Похоже, случилось то, чего мы так опасались: поощрение людей, чтобы они добрались до границы и подали прошение об убежище", — заявил Yle министр финансов Финляндии Риикки Пурра.

Ранее финские информационные издания писали, что после открытия 14 декабря двух пропускных пунктов на юго-востоке страны — "Ниирала" (со стороны Ленинградской области — "Торфяновка") и Ваалима ("Вяртсиля" в Карелии) — туда снова направились просители убежища, в общей сложности на КПП прибыло 62 иностранца. Как сообщили в МВД страны, среди прибывших мигрантов есть граждане Сомали и Сирии.