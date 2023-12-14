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Финляндия снова полностью закроет границу с Россией
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Финляндия приняла решение вновь закрыть границу с Россией спустя сутки после открытия двух КПП на востоке страны, заявило глава МВД страны Мари Рантанен. Решение о закрытии... ПРАЙМ, 14.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Финляндия приняла решение вновь закрыть границу с Россией спустя сутки после открытия двух КПП на востоке страны, заявило глава МВД страны Мари Рантанен.
Решение о закрытии границы вступит в силу 15 декабря 2023 года в 20.00.
"Заявления о предоставлении международной защиты не будут приниматься в пунктах пропуска на финляндско-российской границе. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря", — говорится в сообщении.
"Похоже, случилось то, чего мы так опасались: поощрение людей, чтобы они добрались до границы и подали прошение об убежище", — заявил Yle министр финансов Финляндии Риикки Пурра.
Ранее финские информационные издания писали, что после открытия 14 декабря двух пропускных пунктов на юго-востоке страны — "Ниирала" (со стороны Ленинградской области — "Торфяновка") и Ваалима ("Вяртсиля" в Карелии) — туда снова направились просители убежища, в общей сложности на КПП прибыло 62 иностранца. Как сообщили в МВД страны, среди прибывших мигрантов есть граждане Сомали и Сирии.