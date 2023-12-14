2023-12-14T23:52:44+03:00
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ЕС намерен продолжить расширение санкций против России
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ЕС намерены продолжать расширение санкций против России и эффективную бороться с их обходом, говорится в выводах по итогам обсуждения на саммите в Брюсселе. "Евросоюз полон... ПРАЙМ, 14.12.2023
новости, ес, россия, санкции, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. ЕС намерены продолжать расширение санкций против России и эффективную бороться с их обходом, говорится в выводах по итогам обсуждения на саммите в Брюсселе.
"Евросоюз полон решимости… в дальнейшем усиливать санкции против России, а также обеспечивать их полное и эффективное исполнение и предотвращение их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, а также в тесном сотрудничестве с партнерами", — указывается в документе.
Там отмечается, что в ЕС осуждают Иран, Белоруссию и КНДР за их якобы военную поддержку России и призывают "все страны не оказывать (такую –— прим. ред.) поддержку".
Также по итогам саммита европейские лидеры заявили о продолжении оказания политической, финансовой и военной помощи Украине "так долго, как потребуется".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.