БРЮССЕЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. ЕС намерены продолжать расширение санкций против России и эффективную бороться с их обходом, говорится в выводах по итогам обсуждения на саммите в Брюсселе. В Венгрии оценили перспективу переговоров о вступлении Украины в ЕС

"Евросоюз полон решимости… в дальнейшем усиливать санкции против России, а также обеспечивать их полное и эффективное исполнение и предотвращение их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, а также в тесном сотрудничестве с партнерами", — указывается в документе.

Там отмечается, что в ЕС осуждают Иран, Белоруссию и КНДР за их якобы военную поддержку России и призывают "все страны не оказывать (такую –— прим. ред.) поддержку".

Также по итогам саммита европейские лидеры заявили о продолжении оказания политической, финансовой и военной помощи Украине "так долго, как потребуется".

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.