МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Большинство россиян ждут повышение ключевой ставки советом директоров Банка России в пятницу, 15 декабря, показал опрос проекта Финансы Mail.ru. Центробанк разъяснил решение поднять ключевую ставку

78 процентов респондентов ждут повышения ключевой ставки. Большинство — 40 процентов — ждут повышения на два процентных пункта, с нынешних 15 до 17 процентов годовых. Еще 38 процентов участников опроса ждут повышения на один процентный пункт, до 16 процентов годовых.

Еще 15 процентов опрошенных ожидают, что ЦБ оставит ставку без изменений, на отметке 15 процентов годовых.

Понижения ставки Банком России ждут только два процента опрошенных: до 14 процентов годовых.

Три процента респондентов ответили, что им все равно, как регулятор изменит ключевую ставку.

Исследование проводилось среди читателей проекта Финансы Mail.ru 14 декабря. В опросе приняли участие более 2 тысяч человек из 50 регионов России. 67% респондентов составили мужчины, 33% — женщины.