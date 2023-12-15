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2023
https://1prime.ru/News/20231215/842571685.html
Россияне рассказали, какого повышения ставки ждут от Центробанка
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Большинство россиян ждут повышение ключевой ставки советом директоров Банка России в пятницу, 15 декабря, показал опрос проекта Финансы Mail.ru. 78 процентов респондентов ждут... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, новости, банк россии, опрос, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Большинство россиян ждут повышение ключевой ставки советом директоров Банка России в пятницу, 15 декабря, показал опрос проекта Финансы Mail.ru.
78 процентов респондентов ждут повышения ключевой ставки. Большинство — 40 процентов — ждут повышения на два процентных пункта, с нынешних 15 до 17 процентов годовых. Еще 38 процентов участников опроса ждут повышения на один процентный пункт, до 16 процентов годовых.
Еще 15 процентов опрошенных ожидают, что ЦБ оставит ставку без изменений, на отметке 15 процентов годовых.
Понижения ставки Банком России ждут только два процента опрошенных: до 14 процентов годовых.
Три процента респондентов ответили, что им все равно, как регулятор изменит ключевую ставку.
Исследование проводилось среди читателей проекта Финансы Mail.ru 14 декабря. В опросе приняли участие более 2 тысяч человек из 50 регионов России. 67% респондентов составили мужчины, 33% — женщины.