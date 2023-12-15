2023-12-15T16:05:59+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20231215/842581999.html
Новак оценил динамику поставок угля в Китай
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Россия в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля — более 100 миллионов тонн, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства России Александр Новак... ПРАЙМ, 15.12.2023
новости, россия, китай, уголь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Россия в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля — более 100 миллионов тонн, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства России Александр Новак.
Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
"В этом году мы обеспечим рекордные поставки угля в КНР – больше 100 миллионов тонн", — заявил Новак.
Он подчеркнул, что Китай "для нас — это основной партнёр в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по торговому обороту, и по объёмам сотрудничества, и по реализации совместных инвестиционных проектов как на территории России, так и Китая".
РФ увеличит поставки угля в КНР в текущем году в 1,5 раза, "с очень большой долей вероятности" соответствующий показатель составит 100-102 миллиона тонн против 67 миллионов тонн в 2022 году, говорил в ноябре директор департамента угольной промышленности министерства энергетики РФ Петр Бобылев.