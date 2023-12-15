МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России продолжает работать над исками по возврату замороженных активов РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Госдума обязала экспортеров сообщать ЦБ о валютных активах "дочек"

"Что касается в целом исков по замороженным активам — я уже не раз об этом говорила, мы готовимся, у нас есть там определенные сложности, но проработка этого вопроса ведется", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, когда будет подан иск о возврате российских замороженных активов.

Она также прокомментировала инициативы Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Что касается изъятия доходов от инвестирования замороженных средств. Как это изъятие, так и заморозка средств, на наш взгляд, ухудшает перспективы развития евро как резервной валюты, использования в международных резервах, международных расчетах", — сказала Набиуллина.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.