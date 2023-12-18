МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Индийский бизнес-альянс (ИБА) при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и фонда "Росконгресс" 19 декабря проведут XIV Индийско-российский бизнес-диалог. Объемы торговли России и Индии вышли на рекордные показатели

В мероприятии примут участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств, ведомств и субъектов РФ, институтов развития и общественных организаций. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное перспективам двусторонней торговли и росту инвестиций между Индией и Россией.

Отношения двух стран имеют давние исторические корни и основаны на взаимном доверии и уважении. Это подтверждается многоформатным стратегическим партнерством. "Сегодня очень важно подчеркнуть особую роль бизнеса и двусторонней торговли, которые влияют на стабильность и расширение экономического сотрудничества", — сказал советник президента России Антон Кобяков.

Программа бизнес-диалога будет разделена на несколько треков: "Финансовое сотрудничество", "Сотрудничество в области фармацевтики и здравоохранения", "Поддержка инноваций и предпринимательства", "Торговля и логистика", "Туризм и культурные связи", "Цифровая трансформация и электронная коммерция". Кроме того, участники форума обсудят укрепление и развитие делового сотрудничества в ключевых секторах: энергетике, технологиях, производстве, сельском хозяйстве.

Участие в пленарной сессии примут заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов; исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов; полномочный посол Республики Индия Паван Капур; посол РФ в Индии Денис Алипов; губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко; генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина; президент "Опоры России" Александр Калинин; председатель "Деловой России" Алексей Репик; заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева; заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков; управляющий директор и генеральный директор Invest India г-жа Ниврути Рай и генеральный директор Совета по продвижению фармацевтики Индии Удая Бхаскар.

"Это ежегодное мероприятие, проводимое уже 14 лет, объединяет ведущих деловых и политических лидеров обеих стран, способствуя экономическим, торговым и культурным отношениям между ними. Вместе мы стремимся наладить более прочные связи и создать взаимовыгодные возможности для обеих наций", — подчеркнул президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

Индийский бизнес-альянс (ИБА) — организация, созданная в 1994 году, основной целью которой является продвижение интересов индийского бизнеса в России. Он был основан группой индийских бизнесменов под патронажем посольства Индии в России. Сегодня ИБА насчитывает более 150 членов из различных секторов, таких как: фармацевтика, машиностроение, текстиль, химическая и металлургическая промышленность, производство сахара, пластмассы, а также туризм и различные сферы услуг.