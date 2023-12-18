МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Уровень розничных цен на куриное яйцо в этом году является рекордным за последние десять лет, однако после Нового года начнется их снижение, предположил заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. В Минсельхозе рассказали, когда подешевеет куриное яйцо

"Средняя розничная цена десятка яиц в России на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. Текущий уровень цен является рекордным за последние 10 лет, начиная с 2013 года. Однако уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен", — отметил зампред ассоциации.

По словам Леонова, в стабилизации цен будут эффективны договоренности с торговыми сетями. Так, на данный момент сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита объемов яйца, чем летом: тогда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, заметил он, что отчасти привело к текущей ситуации.

"Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта", — отметил он.

Стоимость куриных яиц с начала года выросла на 46 процентов, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55 процента с 5 по 11 декабря. Президент России Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в России начнут снижаться.

Одной из главных предпосылок министр назвал снятие импортной пошлины с импортного яйца: cовет Евразийской экономической комиссии предоставил России временную тарифную льготу на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Кроме того, власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы, и стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями, отметил Патрушев.