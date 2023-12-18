ДОХА, 18 дек — ПРАЙМ. Вооруженное движение "Ансар Аллах" заявило о проведении атаки на два судна в Красном море — нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara, сообщил военный представитель движения Яхьи Сариа телеканалу "Аль-Масира". Акции грузоперевозчиков выросли на фоне атак хуситов

"Военно-морские силы Йемена провели качественную военную операцию в Красном море против двух кораблей, имеющих отношение к сионистскому образованию. Одно из них — нефтяной танкер Swan Atlantic, а другое — контейнеровоз MSC Clara. Они были поражены двумя боевыми беспилотниками после отказа экипажей послушаться предупреждения вооруженных сил Йемена", — сообщил представитель движения.

Сариа также добавил, что суда, идущие в израильские порты, будут представлять законные цели, пока в сектор Газа не будет доставлено достаточное количество продовольствия и медикаментов.

Атаки со стороны хуситов привели к тому, что крупные судоходные компании, такие как Maersk и BP, прекратили перевозки через Красное море из-за невозможности гарантировать безопасность маршрута.