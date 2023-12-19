МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Порог оплаты работодателей за иностранных высококвалифицированных специалистов вырастет в 2024 году до 750 тысяч рублей в квартал, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов. Индийских бизнесменов призвали активнее работать в России

Сейчас минимальная оплата труда экспата — 167 тысяч рублей в месяц, будет — 250 тысяч рублей в месячном измерении, то есть лимит вырастет в 1,5 раза.

"Требования к высококвалифицированным специалистам в следующем году поменяются. В РФ повышается порог оплаты для высококвалифицированных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал. Сейчас эта цифра помесячно измеряется — это 167 тысяч (рублей). С учетом курсовой разницы, это приемлемая цена для отечественных работодателей за профессионального специалиста", — сказал Адзинов в рамках Индийско-Российского бизнес-диалога, который проходит в "России сегодня".

По его словам, за девять месяцев МВД оформило 8,3 тысячи разрешений на работу для граждан Индии — это каждое десятое разрешение, которое оформляет министерство. При этом на 10% выросло количество квалифицированных специалистов из Индии, и 1,3 тысячи человек получили разрешения на работу, а еще тысячи граждан Индии получили разрешение на работу как высококвалифицированные специалисты.

Всего, по статистике МВД, в России находятся около 50 тысяч граждан Индии. Большинство из них приехали для учебы, работы или туризма. Индийско-российский бизнес-диалог пройдет в Москве 19 декабря

Индийско-российский бизнес-диалог организован Индийским бизнес-альянсом (ИБА) при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и фонда "Росконгресс".

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств, ведомств и субъектов РФ, институтов развития и общественных организаций. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное перспективам двусторонней торговли и росту инвестиций между Индией и Россией.