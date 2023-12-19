МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении пособия по уходу за ребенком до полутора лет даже при условии выхода родителя на работу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Госдуму внесли проект о выплате пособия некоторым родителям

Изменения внесены в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и в Трудовой кодекс. Новое правило будет действовать и в случае неполного рабочего дня, дистанционной работы или на дому, а также если родители в период указанного отпуска работают у другого работодателя.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают родителям во время соответствующего отпуска. Он предоставляется до достижения ребенком трех лет, однако пособие выплачивается лишь до полутора. Деньги начисляют органы Социального фонда напрямую работнику или, в отдельных случаях, органам соцзащиты.

Прежде право на выплаты сохранялось, если родитель в декретном отпуске работает на дому или неполный день. Теперь право на ежемесячное пособие остается даже при выходе на работу. И распространяется на матерей, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.

Расширить эту меру поддержки в июне предложил сам Владимир Путин. Он подчеркивал, что декретные пособия должны быть дополнительным доходом к зарплате, поэтому выплачивать их следует в течение всего периода — независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 17,8 тысячи рублей.