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2023-12-20T11:04:30+03:00
2023-12-20T11:04:30+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231220/842619866.html
Новый эмир официально появился в Кувейте
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Машааль Аль Джабер Аль Ахмед Ас Сабах официально стал 17-м эмиром Кувейта, принес присягу перед Национальной ассамблеей (парламентом), следует из сообщения Первого канала... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, кувейт, эмир кувейта, присяга
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДОХА, 20 дек — ПРАЙМ. Машааль Аль Джабер Аль Ахмед Ас Сабах официально стал 17-м эмиром Кувейта, принес присягу перед Национальной ассамблеей (парламентом), следует из сообщения Первого канала Кувейтского телевидения.
"Клянусь служить ради защиты свобод нашего народа и его интересов, ради мира на землях нашего государства", — сказал Ас Сабах.
Новый кувейтский лидер родился в 1940 году. Является седьмым сыном эмира Кувейта Ахмеда Аль Джабера Аль Мубарака Ас Сабаха, правившего в 1921 — 1950 годах. Он стал наследным принцем в 2020 году, когда правление эмиратом перешло к его брату, Навафу аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху, который скончался 16 декабря в возрасте 86 лет.