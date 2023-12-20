ДОХА, 20 дек — ПРАЙМ. Машааль Аль Джабер Аль Ахмед Ас Сабах официально стал 17-м эмиром Кувейта, принес присягу перед Национальной ассамблеей (парламентом), следует из сообщения Первого канала Кувейтского телевидения. Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

"Клянусь служить ради защиты свобод нашего народа и его интересов, ради мира на землях нашего государства", — сказал Ас Сабах.

Новый кувейтский лидер родился в 1940 году. Является седьмым сыном эмира Кувейта Ахмеда Аль Джабера Аль Мубарака Ас Сабаха, правившего в 1921 — 1950 годах. Он стал наследным принцем в 2020 году, когда правление эмиратом перешло к его брату, Навафу аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху, который скончался 16 декабря в возрасте 86 лет.