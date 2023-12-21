МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Безответственная политика Вашингтона привела палестино-израильское противостояние к открытому вооруженному противоборству, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Лавров заявил, что Россия привержена созданию государства Палестина

"Необходимо отметить, что безответственная политика США привела к очередному витку эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Так, многолетнее палестино-израильское противостояние вылилось в открытое вооруженное противоборство с многочисленными жертвами среди мирного населения с обеих сторон", — отметил первый заместитель министра обороны.

По словам Герасимова, количество погибших достигло десятков тысяч человек. Кроме того, перспективы урегулирования конфликта остаются неясными, заключил генерал.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.