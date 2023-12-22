МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Настроения российских предпринимателей к концу 2023 года ухудшились, потому что они стали более трезво оценивать экономическую реальность в стране, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на исследование бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В России ожидают повышения спроса на неопытные и несовершеннолетние кадры

Сообщается, что порядка 60% респондентов по-прежнему видят ситуацию в российской экономике как минимум удовлетворительной, о ее развитии говорят лишь 40% участников опроса. Кроме того, около 49% сетуют о недостатке ресурсов, а 11% отмечают деградацию бизнеса.

Согласно исследованию, основной причиной негативных настроений является дефицит кадров на отечественном рынке, на что указывают 45% респондентов. Помимо этого, отмечаются неопределенность в экономической ситуации (33%) и политике (20%), дорогие кредиты (32%) и недостаточный внутренний спрос (28%).

Ранее издание РБК со ссылкой на исследование hh.ru сообщило, что в список самых высокооплачиваемых специальностей 2023 года вошли дата-сайентисты и фрезеровщики. Кроме того, в перечень вошли DevOps-инженеры (214 тысяч рублей), системные аналитики (150,9 тысячи рублей), программисты и разработчики (129,9 тысячи рублей), риелторы (124,4 тысячи рублей), геодезисты (122,7 тысячи рублей), брокеры (121,6 тысячи рублей).