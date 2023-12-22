МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Переход акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связан с экономической целесообразностью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин передал акции "Рольфа" под управление Росимущества

Ранее 22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100 процентов компании (уставной капитал из 660 774 808 акций) будет передано во временное управление Росимущества.

"Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Ее дилерская сеть, согласно публикации на официальном сайте, насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.