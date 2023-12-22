2023-12-22T12:40:00+03:00
2023-12-22T12:51:21+03:00
2023-12-22T12:40:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231222/842644683.html
Песков объяснил передачу "Рольфа" во временное управление
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Переход акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связан с экономической целесообразностью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 22.12.2023
новости, россия, дмитрий песков, рольф
https://cdnn.1prime.ru/images/83895/03/838950368.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83895/03/838950368.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83895/03/838950367.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83895/03/838950367.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83895/03/838950355.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83895/03/838950355.jpg
https://1prime.ru/transport/20231222/842640991.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Переход акций автомобильного дилера "Рольф" во временное управление Росимущества связан с экономической целесообразностью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее 22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100 процентов компании (уставной капитал из 660 774 808 акций) будет передано во временное управление Росимущества.
"Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Ее дилерская сеть, согласно публикации на официальном сайте, насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.