МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Новый регламент сдачи экзамена на водительские права сделает процедуру чуть комфортнее для новичков, но не улучшит ситуацию с безопасностью на дорогах, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. Россиянам рассказали о новом регламенте сдачи экзамена на права

Согласно сообщению на официальном портале МВД России, с 1 апреля следующего года россияне будут сдавать экзамен на водительское удостоверение по новому регламенту. В частности, сумма штрафных баллов, при которой экзамен считается несданным, увеличится до семи.

Среди изменений — запрет сдавать на права в других категориях водителям, лишенным права управления ТС за нетрезвую езду. Кроме того, не смогут получить права лица с истекшим сроком паспорта или медицинского заключения.

"На самом деле никаких принципиальных послаблений нет. Ведь никто не мешает инспектору так построить процесс сдачи, чтобы отправить кандидата на второй круг. Возможно это просто формальное послабление процедуры сдачи, имеющее исключительно социальное значение", — рассуждает Васильев.

По его мнению, это никак не скажется на качестве и безопасности вождения. Ведь с одной стороны современные авто обладают большим количеством ассистентов активной безопасности, которые старательно сглаживают ошибки водителя. А с другой — в сдаче экзамена, например, до сих пор отсутствует проверка навыка экстренного торможения. А ведь он является одним из важнейших факторов снижения тяжести ДТП.

Так что это формальные изменения, которые просто сделают процедуру чуть комфортней для новичков и сложнее для матерых нарушителей, заключил Васильев.