МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Правительство направит более 1,2 миллиарда рублей на поддержку программы образовательного кредитования, сообщается на сайте кабмина. Кабмин выделил допсредства на поддержку аэропортов на юге и в центре России

"Свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на предоставление образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3% годовых. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Финансирование поступит из федерального бюджета. С помощью этих средств будут просубсидированы более 135,5 тысячи льготных кредитов для студентов колледжей и вузов, отмечается в сообщении.

В 2020 году ставка по образовательным кредитам с господдержкой была снижена до 3% годовых. Взять такой кредит можно на получение среднего профессионального и высшего образования начиная с 14 лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возмещает государство. При этом весь срок обучения плюс 9 месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть займа нужно вернуть в течение 15 лет. При желании кредит разрешается погасить досрочно и без комиссии.