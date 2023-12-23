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2023
https://1prime.ru/News/20231223/842651782.html
Кабмин продолжит поддерживать программу образовательного кредитования
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Правительство направит более 1,2 миллиарда рублей на поддержку программы образовательного кредитования, сообщается на сайте кабмина. "Свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено... ПРАЙМ, 23.12.2023
новости, россия, правительство, образовательное кредитование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Правительство направит более 1,2 миллиарда рублей на поддержку программы образовательного кредитования, сообщается на сайте кабмина.
"Свыше 1,2 миллиарда рублей будет направлено на предоставление образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3% годовых. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Финансирование поступит из федерального бюджета. С помощью этих средств будут просубсидированы более 135,5 тысячи льготных кредитов для студентов колледжей и вузов, отмечается в сообщении.
В 2020 году ставка по образовательным кредитам с господдержкой была снижена до 3% годовых. Взять такой кредит можно на получение среднего профессионального и высшего образования начиная с 14 лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возмещает государство. При этом весь срок обучения плюс 9 месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть займа нужно вернуть в течение 15 лет. При желании кредит разрешается погасить досрочно и без комиссии.