МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Вряд ли весь Запад массово пойдет на конфискацию замороженных российских активов — это могут сделать лишь отдельные страны. Но в этом случае у России есть для них сюрприз, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Как на самом деле Россия сможет ответить на конфискацию активов

По его словам, в связи с зеркальным ответом России на возможную конфискацию активов в недружественных странах чаще всего вспоминают счета типа С на которых заблокированы средства иностранных инвесторов.

"Точную сумму средств на этих счетах никто кроме властей не знает, но и без этой информации понятно, что речь может идти о сотнях миллиардов рублей. Конечно, это не сопоставимо с суммой замороженных на Западе российских активов — 300 миллиардов долларов", — сказал он.

Но у России есть и другие активы из недружественных стран. Например, заблокированы крупные пакеты акций иностранцев в различных компаниях. В случае конфискации российских активов недружественными странами они тоже могут быть обращены в собственность государства, полагает Бадалов.

И еще один важный момент заключается в том, что российские активы не находятся в какой-то одной юрисдикции, они диверсифицированы. Представить, что все страны, где заблокированы российские активы, смогут одновременно пойти на конфискацию, просто невозможно. Вероятнее всего, на это могут решиться небольшие государства, возможно, из Восточной Европы. Там нет крупных российских активов, поэтому России будет чем зеркально ответить таким странам, уверен экономист.