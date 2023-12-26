МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Самый негативный для Киева вариант, который может реализоваться в следующем году — резкое уменьшение или полное прекращение помощи со стороны ЕС и США. Это имело бы фатальное значение для всей оборонной стратегии и экономики Украины, констатирует чешское издание Seznam zprávy. На Украине сильно замедлилась мобилизация, сообщили в Верховной раде

Между тем, реализация этого сценария вполне реальна — в конце текущего года страны-члены ЕС так и не смогли достичь соглашения по новому пакету помощи Киеву на 50 миллиардов евро — его заблокировал венгерский премьер Виктор Орбан. Другой важный союзник — Вашингтон — тоже сомневается: конгресс блокирует кризисный пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов из-за раздоров между демократами и республиканцами. В преддверии президентских выборов в 2024 году согласия точно не прибавится.

По мнению опрошенных изданием экспертов, существенное сокращение помощи немедленно приведет к "схлопыванию" украинской военной машины. Страна продержится примерно год, но ежедневно будет терять часть территории, и однажды Россия полностью сможет ее поглотить.

Не менее катастрофичной окажется и ситуация в экономике. На данный момент международная помощь составляет половину бюджета страны. Покупать оружие, боеприпасы и прочие товары станет не на что, и Украине придется отказаться от широкомасштабных выступлений. В первую очередь, не хватит артиллерийских снарядов и боеприпасов для ПВО.

Если же западная помощь полностью прекратится, Киев сможет продержаться не более нескольких месяцев, поскольку собственный военно-промышленный комплекс страны слаб и нуждается в постоянной финансовой подпитке из-за рубежа. У России, напротив, мощный ВПК, практически не пострадавший от санкций, и она сама снабжает себя всеми необходимыми вооружениями. А ресурсы двух стран просто несопоставимы, полагают опрошенные изданием эксперты.

Без западной помощи украинским властям в скором времени пришлось бы задуматься о политическом решении конфликта и переговорах с Кремлем. Это потребовало бы принципиальных уступок, и, возможно, привело бы к потере новых территорий, делают они вывод.

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