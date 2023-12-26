МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Минфин России 27 декабря не будет проводить аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с выполнением программы госзаимствований на 2023 год, говорится в сообщении министерства. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам

"Минфин России информирует, что в связи с выполнением программ государственных заимствований Российской Федерации на 2023 год аукционы по размещению ОФЗ 27 декабря 2023 года проводиться не будут", — говорится в сообщении.