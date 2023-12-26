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Минфин не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ
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Минфин России 27 декабря не будет проводить аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с выполнением программы госзаимствований на 2023 год, говорится в... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, россия, минфин, офз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Минфин России 27 декабря не будет проводить аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с выполнением программы госзаимствований на 2023 год, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России информирует, что в связи с выполнением программ государственных заимствований Российской Федерации на 2023 год аукционы по размещению ОФЗ 27 декабря 2023 года проводиться не будут", — говорится в сообщении.