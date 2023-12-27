МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Более 70 процентов украинцев готовы отказаться от гражданства своей страны, лишь бы не идти на войну с российской армией. Люди начали осознавать, что их используют в спровоцированных в интересах Запада военных действиях, которые не нужны ни им, ни Украине, пишет иранское издание Kayhan.

Украинский флаг, Киев

На Украине пожаловались на тяготы военного положения

Число жертв конфликта со стороны украинцев неуклонно растет, и они уже не хотят воевать за свое государство, а особенно правительство. Его считают с одной стороны коррумпированным, с другой, обвиняют в перерастании спора с Россией в военное противостояние. В этой ситуации лучше сменить гражданство, считает большинство мужского населения Украины.

К схожим результатам приходят и опросы, инициированные депутатами Верховной Рады. Это говорит о крайне низком моральном состоянии и военных, и гражданских, констатируют депутаты. Опрос проводили в разгар контрнаступления, а сейчас, после его провала, число пожелавших выйти из украинского гражданства, чтобы не воевать, может еще увеличиться.

Пессимизму украинцев способствуют и проволочки с военной помощью от Запада — и Брюссель, и Вашингтон пока блокируют очередные пакеты. Все больше серьезных западных СМИ называют это в числе факторов, которые в конечном итоге обеспечат победу России, полагает издание.

Разумеется, Запад может помочь Украине вернуть часть утраченных территорий, но путем переговоров, а не на поле боя. Упорство украинского лидера Владимира Зеленского не изменит ситуацию, а лишь приведет к уничтожению мужского населения страны. Ведь Запад уже не может в полной мере оказывать не только военную и финансовую, но и гуманитарную помощь. Так, немецкие госпитали больше не могут продолжать лечение раненых украинских военных из-за нехватки финансирования.

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