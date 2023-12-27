МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Более 70 процентов украинцев готовы отказаться от гражданства своей страны, лишь бы не идти на войну с российской армией. Люди начали осознавать, что их используют в спровоцированных в интересах Запада военных действиях, которые не нужны ни им, ни Украине, пишет иранское издание Kayhan. На Украине пожаловались на тяготы военного положения

Число жертв конфликта со стороны украинцев неуклонно растет, и они уже не хотят воевать за свое государство, а особенно правительство. Его считают с одной стороны коррумпированным, с другой, обвиняют в перерастании спора с Россией в военное противостояние. В этой ситуации лучше сменить гражданство, считает большинство мужского населения Украины.

К схожим результатам приходят и опросы, инициированные депутатами Верховной Рады. Это говорит о крайне низком моральном состоянии и военных, и гражданских, констатируют депутаты. Опрос проводили в разгар контрнаступления, а сейчас, после его провала, число пожелавших выйти из украинского гражданства, чтобы не воевать, может еще увеличиться.

Пессимизму украинцев способствуют и проволочки с военной помощью от Запада — и Брюссель, и Вашингтон пока блокируют очередные пакеты. Все больше серьезных западных СМИ называют это в числе факторов, которые в конечном итоге обеспечат победу России, полагает издание.

Разумеется, Запад может помочь Украине вернуть часть утраченных территорий, но путем переговоров, а не на поле боя. Упорство украинского лидера Владимира Зеленского не изменит ситуацию, а лишь приведет к уничтожению мужского населения страны. Ведь Запад уже не может в полной мере оказывать не только военную и финансовую, но и гуманитарную помощь. Так, немецкие госпитали больше не могут продолжать лечение раненых украинских военных из-за нехватки финансирования.

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