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Кадырову презентовали "джихад-машины"
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Первые образцы "джихад-машины" представили главе Чечни Рамзану Кадырову, передает корреспондент РИА Новости. Их спроектировали на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ... ПРАЙМ, 29.12.2023
новости, россия, чечня, впк, "джихад-машина"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек — ПРАЙМ. Первые образцы "джихад-машины" представили главе Чечни Рамзану Кадырову, передает корреспондент РИА Новости.
Их спроектировали на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко". На данном этапе машины проходят тестирование.
Кадыров рассказал, что был на базе их производства, внес свои коррективы, которые уже устранены. Он добавил, что скоро они будут на передовой, на СВО.
По словам министра промышленности и энергетики Чечни Адама Хакимова, машины пойдут в серийный выпуск со следующего года.