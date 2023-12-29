ГРОЗНЫЙ, 29 дек — ПРАЙМ. Первые образцы "джихад-машины" представили главе Чечни Рамзану Кадырову, передает корреспондент РИА Новости. Кадыров заявил, что будет увольнять за незнание чеченского

Их спроектировали на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко". На данном этапе машины проходят тестирование.

Кадыров рассказал, что был на базе их производства, внес свои коррективы, которые уже устранены. Он добавил, что скоро они будут на передовой, на СВО.

По словам министра промышленности и энергетики Чечни Адама Хакимова, машины пойдут в серийный выпуск со следующего года.