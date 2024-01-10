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https://1prime.ru/News/20240110/842763777.html
Заграничный отдых для россиян значительно подешевел, сообщили в АТОР
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Стоимость популярных у россиян туристических направлений снизилась с начала года по сравнению с новогодним периодом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет... ПРАЙМ, 10.01.2024
новости, россия, туризм, поездки, туры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость популярных у россиян туристических направлений снизилась с начала года по сравнению с новогодним периодом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет Российская газета.
Так, например, тур в Таиланд на десять дней в январе можно купить за 160-180 тысяч рублей вместо декабрьских 250 тысяч. в АТОР предупредили, что количество подобных предложений ограничено.
Отдых в Египте по системе "все включено" подешевел до 98 тысяч рублей на двоих на девять дней, в декабре подобный тур стоил от 130 до 150 тысяч.
В рамках бюджета в 100 тысяч рублей для туристов доступны ОАЭ и Турция. В Эмиратах отдых на десять дней с пребыванием в четырехзвездочном отеле будет стоить от 85 тысяч. В Турции отдых с размещением в отеле четыре звезды обойдется от 62 тысяч рублей.