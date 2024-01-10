МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость популярных у россиян туристических направлений снизилась с начала года по сравнению с новогодним периодом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет Российская газета. Российских организованных туристов в Эквадоре нет, заявили в АТОР

Так, например, тур в Таиланд на десять дней в январе можно купить за 160-180 тысяч рублей вместо декабрьских 250 тысяч. в АТОР предупредили, что количество подобных предложений ограничено.

Отдых в Египте по системе "все включено" подешевел до 98 тысяч рублей на двоих на девять дней, в декабре подобный тур стоил от 130 до 150 тысяч.

В рамках бюджета в 100 тысяч рублей для туристов доступны ОАЭ и Турция. В Эмиратах отдых на десять дней с пребыванием в четырехзвездочном отеле будет стоить от 85 тысяч. В Турции отдых с размещением в отеле четыре звезды обойдется от 62 тысяч рублей.