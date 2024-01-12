МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Верховный суд России вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность прав требования обанкротившегося в 2013 году российского Инвестбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к латвийской авиакомпании Air Baltic Corporation по трем кредитным договорам 2011 года. Российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки пассажиров

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Иван Разумов отклонил кассационную жалобу авиакомпании, просившей отправить дело на пересмотр Судебной коллегией по экономическим спорам.

АСВ в июне 2019 года в деле о банкротстве Инвестбанка попросило арбитражный суд Москвы признать недействительными три кредитных договора, по которым банк в 2011 году выдал 16,5 миллиона евро латвийской Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS, ей принадлежало тогда 48% AirBaltic), а также три договора поручительства с самой AirBaltic. Заемщик перестал обслуживать кредиты еще до отзыва в 2013 году у Инвестбанка лицензии, впоследствии банк через суд добился взыскания долгов с заемщика и поручителя в размере около 64 миллионов евро, но решения не были исполнены.

АСВ, проанализировав подозрительные сделки Инвестбанка, пришло к выводу, что кредитные договоры с BAS были притворными сделками, прикрывавшими финансирование банком авиаперевозчика. По мнению АСВ, кредитные средства поступали на счет BAS в Latvijas Krajbanka и транзитом переводились на счет AirBaltic.

Первая инстанция в 2020 году отклонила требования АСВ. При этом суд отказал конкурсному управляющему в вызове свидетелей, в частности Раймондаса Баранаускаса, бывшего предправления и акционера литовского банка Snoras, чьей "дочкой" был Krajbanka, и в истребовании у Krajbanka выписок по счетам BAS и AirBaltic, по которым можно было бы проследить движение денег.

Девятый арбитражный апелляционный суд в январе 2023 года документы истребовал (правда, латвийская сторона их так и не передала), свидетелей заслушал и решение первой инстанции отменил. Баранаускас подтвердил в суде, что практика кредитования AirBaltic через BAS имела место. Апелляция признала недействительными три пары договоров Инвестбанка с BAS и AirBaltic, признала права требования банка по ним к AirBaltic и взыскала долг BAS в размере около 31,8 миллиона евро. Суд округа постановление апелляции затем изменил в части взыскания долга, указав, что нижестоящий суд "не обосновал… с кого и в чью пользу… он взыскивает задолженность".

AirBaltic летает из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 городов в разных странах мира. Латвии на конец 2020 года принадлежало 80,05% авиакомпании, а инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусэну, — остальная доля.