МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Илья Сучков, главный фигурант дела о краже у экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса 70 миллионов рублей, не признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Шанк. Фигурант дела о хищениях на "Восточном" скончался в московской больнице

В октябре Хамовнический суд Москвы со второй попытки начал рассмотрение дела, возбужденного еще в 2016 году по заявлению Чубайса подмосковным главком МВД. Фигурантов четверо: бывший председатель правления ООО "УК Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.

"Сучков заявил, что содержание обвинительного заключения не позволяет определить место и дату совершения вменяемого преступления, из обвинительного заключения невозможно понять, каким из способов было совершено мошенничество", — указал собеседник агентства.

Шанк отметил, что якобы украденная собственность на территории ЖК "Переделки" принадлежала швейцарскому юридическому лицу. Также он добавил, что документально подтверждено, что все подсудимые находились в жилом комплексе на законных основаниях.

Чубайс указывал в социальных сетях, что он продал компанию своему экс-партнеру, когда им запретили везти бизнес.

Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене — в 50 миллионов долларов.

Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию.