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Пожар на складе Wildberries стал крупнейшим среди российского ритейла
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Пожар, который начался в субботу 13 января на складе Wildberries в Шушарах, стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ритейл — площадь достигла 70 тысяч квадратных... ПРАЙМ, 13.01.2024
общество , бизнес, новости, россия, пожар, wildberries
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Пожар, который начался в субботу 13 января на складе Wildberries в Шушарах, стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ритейл — площадь достигла 70 тысяч квадратных метров.
Ранее в Wildberries сообщили, что складское помещение, на котором произошел пожар в Шушарах (Пушкинского района в Санкт-Петербурге, пренадлежит компании. Пожару был присвоен повышенный ранг № 2. В компании сообщили, что продавцы Wildberries получат компенсацию за поврежденные при пожаре товары, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Площадь пожара на складе выросла до 50 тысяч квадратных метров, а потом — до 70 тысяч. Позднее в МЧС России заявили, что пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализован на 70 тысячах квадратных метров, пострадавших нет.
"В 10:55 пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 40 квадратных метров.
По предварительным подсчетам, ущерб от возгорания может составить 10-11 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с объемом выплат Ozon после пожара в августе 2022 года.