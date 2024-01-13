МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Депортация Латвией российского военного пенсионера Бориса Каткова носит провокационный и политический характер, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова заявила, что МИД Польши предает свою же страну

Латвийское МВД без доказательств "приговорило" пенсионера к депортации с запретом на возвращение, так как он якобы угрожал национальной безопасности.

"Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии", — указывается в публикации.

Захарова отметила, что данное решение "нарушает принцип "неразделения" семьи", так как в Латвии у Каткова остались супруга, дети и внуки.

Она добавила, что Россия не бросит граждан, которых Латвия решит депортировать.

Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.