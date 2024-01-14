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Киев начал двусторонние переговоры с Румынией
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Киев и Румыния начали обсуждать гарантии безопасности, сообщили 14 января в офисе Владимира Зеленского. "Украинская сторона с участием руководителя офиса президента Украины Андрея... ПРАЙМ, 14.01.2024
новости, украина, переговоры, безопасность, румыния
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Киев и Румыния начали обсуждать гарантии безопасности, сообщили 14 января в офисе Владимира Зеленского.
"Украинская сторона с участием руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотой о заключении двустороннего соглашения по безопасности <…> Румыния стала девятой страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности", — указывается в публикации.
Ранее государства G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в безопасности не содержат точные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.