МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Россию обязательно нужно включить в процесс мирного урегулирования на Украине, сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Если Россия захочет". Украина вызвалась защищать Великобританию

"Так или иначе, мы должны найти способ включить Россию в этот процесс. Не будет мира, если Россия не скажет своего слова", — указал Кассис.

Дипломат добавил, что 83 страны обсуждают "украинскую формулу мира" в Давосе. Отсутствует Китай, однако Индия, Бразилия и Саудовская Аравия, участники БРИКС, участвуют в собрании.

Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.

"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений".

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.