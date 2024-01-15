МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. За назначением страховой или льготной пенсии лучше обращаться заранее, при этом Социальный фонд в некоторых случаях может отказать. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россияне назвали размер "пенсии мечты"

Обратиться с заявлением лучше за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии. Сделать это можно в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ, в личном кабинете на сайте Социального фонда и на портале "Госуслуги".

Также гражданин может обратиться в территориальный орган Соцфонда в течение 24 месяцев до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии, в том числе назначаемой досрочно. "Это позволит специалистам фонда провести предварительную работу — обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе Социального фонда и необходимых для своевременного и правильного назначения выплат", — говорит эксперт.

В ряде случаев Соцфонд имеет право отказать в страховой пенсии. Одной из причин может стать нехватка пенсионных баллов (ИПК). В 2024 году для выхода на пенсию нужно иметь трудовой стаж не менее 15 лет, а ИПК не менее 28,2 балла. Впрочем, если баллов не хватило, то их можно вполне законно докупить.

Особое внимание уделяют тем, кто претендует на льготную пенсию. "Работники Социального фонда следят за тем, чтобы характер выполняемой в действительности работы полностью соответствовал требованиям для должности, которая дает право на льготное назначение пенсии с учетом специального стажа", — рассказывает Соловьев.

Исключение — социальная пенсия, на которую имеют право граждане без трудового стажа, инвалиды и другие льготные категории. Социальная пенсия по старости в текущем году составит в среднем 13,5 тысячи рублей — она в два раза ниже, чем страховая. Право на нее имеют женщины по достижении 65 лет и мужчины с 70 лет. Финансист объяснила, сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию

Нередко решения об отказах в назначении пенсии обжалуются в суде, но практика рассмотрения этих дел, по словам эксперта, неоднозначна. При принятии решений судьи руководствуются законом и собственным убеждением, основанном на личной оценке представленных документов. Кроме того, судья может дать оценку и косвенным доказательствам, которых нет в распоряжении органа Социального фонда.

Если к заявлению о назначении страховой пенсии приложены не все необходимые документы, Соцфонд даст лицу, обратившемуся за страховой пенсией, разъяснение, какие бумаги он должен представить дополнительно. "Так что не стоит тянуть с подачей заявления о назначении пенсии. Сегодня закон предоставляет все условия для того, чтобы сделать это заблаговременно и избежать волнений и недопонимания", — подытожил юрист.