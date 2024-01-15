МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Возможная конфискация замороженных на Западе активов России грозит ответными мерами и фрагментацией финансовых рынков, при этом основной удар от последствий придется на Европу, сообщает агентство Bloomberg. ЦБ наносит ответный удар. СМИ узнали, как Россия хочет защищать свои активы

"Присвоение активов увеличивает риски ответных мер и финансовой фрагментации, которые могут сделать арсенал экономических санкций Запада менее эффективным в будущем… Некоторые утверждают, что на этот риск стоит пойти, поскольку доллар США в любом случае останется доминирующим, но европейцы опасаются, что основной удар от (последствий) придется на них", — пишет в статье колумнист агентства Лайонел Лоран.

Менее болезненным, по мнению автора, может стать решение использовать полученные от налогообложения доходы от замороженных российских активов, однако и это чревато последствиями.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось.

В середине октября 2023 года премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.

Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.