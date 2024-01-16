МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. ВСУ провалили свое контрнаступление, и если политика нынешних властей страны будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны. Путин чувствует победу на Украине, пишет The Washington Post

"Не только провалилось контрнаступление [ВСУ]. Инициатива находится в руках ВС РФ. Украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар", — заявил Путин.

Ударами по российским гражданским объектам власти Украины хотят показать народу и спонсорам, что они якобы в состоянии отвечать на действия российской армии. По словам Путин, нет никакого смысла в обстрелах мирных городов.

"А зачем они это делают? Ответ есть. Первое — показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России, когда Россия, с целью решения одной из главных задач — демилитаризация Украины, наносит точечные удары по военной инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории высокоточным оружием дальнего радиуса действия. Вот они и пытаются показать, что они тоже могут что-то сделать", — сказал Путин.

Россия же, по словам президента, свои интересы всегда защищала и сейчас защитит. Победить россиян невозможно, уважение друг к другу и к родине — в крови, уверен Путин.

На Украине же после развала СССР оказались слишком сильны националистические идеи, и это привело к сегодняшней ситуации, подчеркнул российский лидер.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не просто буксует — это провал. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.