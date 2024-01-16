МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, то СВО давно было бы закончено, заявил президент Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Государственность Украины скоро окажется под вопросом, заявил Путин

Он напомнил, что украинская сторона отказалась от переговоров, буквально через день выбросив в помойку все достигнутые договоренности. При этом они публично признались, что упустили эту возможность, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения.

"Ну придурки, нет? И прямо говорят, и, если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад", — сказал президент.

Он добавил, что такое решение Украины лишний раз подчеркивает, что они "несамостоятельные люди".

Теперь украинский лидер Владимир Зеленский выдвигает так называемую "формулу мира", которая по сути является запретительными требованиями для переговорного процесса. Речь в ней идет о восстановлении территориальной целостности Украины, обеспечении ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений".

"Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Россия неоднократно выражала готовность к настоящим переговорам, однако Киев ввел на них законодательный запрет. При этом Запад, призывая Россию к переговорам, игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.

В Кремле ранее констатировали, что в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Для Росссии приоритетом является достижение целей спецоперации, что сейчас возможно лишь военным путем. Однако мирные обсуждения возможны, если будет учтена де-факто сложившаяся ситуация и новые реалии, а также требования Москвы, которые всем давно известны.