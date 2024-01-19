МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Предприятия агропромышленного комплекса Красноярского края должны уделять особое внимание привлечению молодых кадров, заявил губернатор Михаил Котюков на круглом столе, посвященном роли молодежи в развитии сельских территорий.

По его словам, Красноярский край — регион с большим спросом на специалистов. Там реализуется много инвестиционных проектов в разных отраслях, и конкуренция за работника уже наступила.

"Поэтому если в этой конкурентной борьбе кто-то немного зазевается, то перспективные ребята уйдут в другие отрасли. Мы все должны трезво оценивать: ребята амбициозные, перспективные — им должно быть не просто интересно работать, они должны и достойно зарабатывать. Условия для этого нужно обязательно создавать", — отметил Котюков.

Он подчеркнул, что в перспективе АПК — один из самых высокотехнологичных секторов российской экономики. Для того чтобы в этом направлении преуспеть, нужны все самые современные технологические идеи, наработки и знания. "Мы четко поняли, что надеяться на чужие семена — это безответственно. В любой момент их просто могут перестать продавать", — сказал губернатор.

Среди прозвучавших на встрече предложений по повышению привлекательности села для молодежи — механизмы целевого обучения аграрным специальностям и прохождение студентами практики в хозяйствах края, проведение конкурсов кадрового резерва. Кроме того, начиная со школы можно популяризовать среди молодежи "малую родину" — в рамках проекта "Разговоры о важном" и в социальных сетях с помощью активных сельских блогеров.

Красноярский край на постоянной основе реализует меры по привлечению на предприятия молодых специалистов. Это и социальные выплаты на обустройство в сельской местности, и частичная компенсация работодателям затрат на оплату труда. Помимо этого, продолжается модернизация системы профессионального образования в сельскохозяйственной сфере. В некоторых общеобразовательных школах края открыты агроклассы с углубленным изучением профильных предметов.