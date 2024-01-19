МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Для иностранцев, прибывающих в Россию, создадут памятку о правилах и нормах поведения в стране. Это следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, который имеется в распоряжении РИА Новости. Названа главная беда в экономике. Что бьет по России сильнее Запада

Ранее правительство утвердило план по реализации на ближайшие два года Концепции государственной миграционной политики. Одна из заявленных целей — повысить уровень информированности о правилах общежития в российском обществе. Кроме того, судя по документам, иностранцам могут предоставить право менять цель въезда в Россию без необходимости выезда из страны.

Восьмым пунктом в документе значится создание цифрового профиля иностранного гражданина. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года. Сдавать биометрию вне России иностранцы смогут через мобильное приложение.

При этом связанным с терроризмом иностранцам запретят пользоваться финансовой системой России.

В конце декабря 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти готовят список поручений по теме мигрантов. Он добавил, что действующую систему миграционной политики необходимо совершенствовать. За несколько дней до этого патриарх Кирилл на епархиальном собрании Москвы отметил, что ситуация с мигрантами в стране ухудшилась, и предложил создать специальный орган по контролю этого вопроса.