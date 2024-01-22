МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Мировой судья 374-го судебного участка Таганского района Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова налоговую задолженность в размере почти восемь миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. Как узнать задолженность по налогам лично и онлайн: все доступные способы

Кроме того, с артиста взыскана государственная пошлина — более 24 тысяч рублей. Комментариями представителя Киркорова РИА Новости пока не располагает.

В конце декабря 2023-го Мосгорсуд отказался уменьшить кадастровую стоимость квартиры Киркорова на 90 миллионов рублей. Материалы этого дела опубликованы на сайте суда. Согласно документам, кадастровая стоимость жилплощади оценена в 318 миллионов рублей. Певец просил суд сократить эту сумму, ссылаясь на данные экспертизы, чтобы избежать уплаты "необоснованно повышенного налога".

Однако в ходе разбирательства было установлено, что рыночная цена квартиры превышает 443 миллионов рублей.

Ранее Киркоров сообщал, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город 30 декабря.