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Суд взыскал с Киркорова около восьми миллионов рублей задолженности
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Мировой судья 374-го судебного участка Таганского района Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова налоговую задолженность в размере почти восемь миллионов рублей, рассказали РИА... ПРАЙМ, 22.01.2024
налоги, экономика, новости, налоги, суд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Мировой судья 374-го судебного участка Таганского района Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова налоговую задолженность в размере почти восемь миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
Кроме того, с артиста взыскана государственная пошлина — более 24 тысяч рублей. Комментариями представителя Киркорова РИА Новости пока не располагает.
В конце декабря 2023-го Мосгорсуд отказался уменьшить кадастровую стоимость квартиры Киркорова на 90 миллионов рублей. Материалы этого дела опубликованы на сайте суда. Согласно документам, кадастровая стоимость жилплощади оценена в 318 миллионов рублей. Певец просил суд сократить эту сумму, ссылаясь на данные экспертизы, чтобы избежать уплаты "необоснованно повышенного налога".
Однако в ходе разбирательства было установлено, что рыночная цена квартиры превышает 443 миллионов рублей.
Ранее Киркоров сообщал, что передаст гонорар за участие в проекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город 30 декабря.