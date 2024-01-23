МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Проблемы вокруг судоходства в Красном море из-за нападений хуситов на контейнеровозы могут посеять раздор в одном из наиболее значимых альянсов рынка нефти: России и Саудовской Аравии, пишет Reuters. Хуситы назвали страны, суда которых не подвергаются атакам

С середины января количество танкеров в канале сократилось более чем наполовину, при этом фрахтовые ставки выросли на треть с середины декабря, а страховая премия выросла примерно до 1 процента от страховой стоимости, пишет издание со ссылкой на аналитика отрасли.

Многие компании меняют маршрут на окружной. Это актуально и для России — по данным исследования S&P Global Ratings, в первой половине 2023 года проход российской нефти составлял порядка 75% трафика по Суэцкому каналу в южном направлении. Большая часть поставок шла в Индию и Китай. Обходной маршрут через мыс Доброй Надежды в Африке удлиняет время в пути почти на две недели.

Все это повышает общую стоимость транспортировки российской нефти. Для типичного рейса из порта Приморск на Балтике в индийский порт Сикка она выросла до 4,24 доллара. Если страховая премия вырастет до 1,8 процентов — а это вероятно в случае дальнейшего обострения обстановки — стоимость поездки через Красное море сравнится со стоимостью объезда через Африку. Это означает, что российская нефть для Индии и Китая станет дороже либо прибудет позже, или и то, и другое, пишет издание.

Все это может предоставить Саудовской Аравии новые возможности — их танкеры не обязательно должны проходить через Суэц. Увеличение продаж в Азию укрепило бы финансы страны, которая взяла на себя большую долю сокращений в рамках сделки ОПЕК+. Признаки сдвига уже налицо — за шесть месяцев на российский экспорт приходилось около 20 процентов поставок в Индию и Китай, тогда как на саудовский — около 15 процентов. Но в последние два месяца доля российских поставок сократилась до 18 процентов, а саудовских выросла до 16 процентов. При этом в январе Саудовская Аравия снизила отпускные цены в Азию до уровней 2021 года.

Разногласия между Россией и саудитами могут поставить под сомнения единство ОПЕК+. Именно так случилось в 2020 году, когда РФ отказалась от предложения сократить добычу и начала ценовую войну с Саудовской Аравией. Цены на нефть тогда рухнули до 20 долларов за баррель. Охлаждение российско-саудовских отношений может оказаться одним из очевидных последствий напряженности в Красном море и в 2024 году, делает вывод издание.