МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Россети" обеспечили электроэнергией новые здания кадетского корпуса Следственного комитета РФ в Петергофе, сообщили в компании.

Для надежного электроснабжения потребителя специалисты "Россети Ленэнерго" установили две новые блочные комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью 2,6 МВА, проложили кабельные линии 0,4-6 кВ, смонтировали современную систему учета электроэнергии. Мощность присоединения составила 2 МВт.

Объект находится в местности с исторически сложившимся названием "Егерская слобода", где ранее находился Петергофский военный госпиталь. Проектом комплекса предусмотрены спальные корпусы на 420 мест и учебно-административное здание с классами, актовым залом, столовой, спортивным блоком с бассейном.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Северный Кавказ", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.