МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом, следует из заявления регулятора. Европейские фондовые рынки открылись снижением перед решением ЕЦБ

"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно", — говорится в сообщении.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

Регулятор в очередной раз отметил, что ставка находится на таком уровне, соблюдение которого в течение долгого времени приведет к замедлению инфляции до целевого уровня. В будущем регулятор будет придерживаться ограничительного уровня учетной ставки так долго, как это необходимо.

Что касается программы PEPP, совет управляющих намерен продолжить в полном объеме реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы, в первой половине следующего года и прекратить в конце 2024 года.

По прогнозам ЕАБР, ФРС и ЕЦБ могут начать снижать ключевые ставки уже в первой половине следующего года. К концу 2024 года "ставки опустятся до уровней около 4% и 3,5% соответственно, но в среднесрочной перспективе процентные ставки останутся повышенными относительно значений предыдущего десятилетия".