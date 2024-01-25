МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами в Калининграде объяснил, что дает преимущество в зарплате. Его комментарий приводится в Telegram-канале RIA_Kremlinpool. Названа самая популярная специальность среди выпускников вузов Москвы

Российский лидер пояснил, что высшее образование дает некоторые перспективы. "Есть такая премия за образование. Если у человека есть высшее образование, то работодатель сразу планочку поднимает", — отметил Путин в ходе встречи со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Глава государства также отметил, что интерес к высшему образованию растет. По словам Путина, десять лет назад только 50 процентов выпускников школ считали высшее образование необходимым, а сейчас показатель превышает 70 процентов. На его взгляд, этому способствует политика государства и рост числа бюджетных мест.

Путин также отметил, что в Советском Союзе стремление к знаниям было очень сильным. "Я сам из рабочей семьи: и мама, и отец — рабочие люди, но они стремились, во что бы то ни стало, создать мне условия для того, чтобы я получил высшее образование. Это было как бы общим настроем в обществе", — рассказал президент. Визит Путина в Калининград — не "месседж" для НАТО, заявил Песков

Глава государства также высказался о реформе системы высшего образования. По его словам, переход будет плавным. Путин также заверил студентов, что проблем со старыми дипломами бакалавриата не возникнет.

В прошлом году президент подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, который направлен на изменение уровней высшего образования. Как отмечали в Министерстве образования, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда, если профессия будет требовать дополнительной подготовки, то обучающийся сможет продолжить образование в магистратуре, аспирантуре или ординатуре.

Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Он не раз высказывал мнение, что нужно не возвращаться полностью к советской системе образования, но опираться на ее фундаментальные основы и двигаться вперед.