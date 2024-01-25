МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Берлин на Балканах играет роль провокатора военных столкновений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью сербскому изданию "Политика". Экс-глава разведки Сербии ответил на призыв ввести санкции против России

"Говорить сегодня о собственных целях Германии на Балканах — как, впрочем, и где-либо еще — было бы сильным преувеличением. Иметь собственные внешнеполитические цели может лишь тот, кто обладает суверенитетом и собственной внешней политикой. Ни того, ни другого у современной Германии нет", — заявила Захарова.

Она напомнила, что "поводы для развязывания двух мировых войн Германия нашла на Балканах", добавив, что немцы в этом регионе "наследили" в ХХ веке, " приложив руку и к развалу Югославии, и к разжиганию там кровопролитного конфликта".

В качестве примеров современной деструктивной политики ФРГ на Балканах Захарова привела ситуацию в Боснии и Герцеговине и в Сербии.

"То, что происходит в Боснии и Герцеговине, — чистой воды возрождение колониальной политики западных стран….Ее (БиГ — прим. ред.) суверенитет зажат в рамки, диктуемые внешними игроками. Среди них, разумеется, и Берлин, очевидно заинтересованный в том, чтобы в ручном режиме пытаться дирижировать Балканами, где далеко не все убеждены в безальтернативности "светлого евроатлантического будущего", — отметила Захарова.

В Сербии же, добавила Захарова, Запад давно ведет "подрывную" деятельность с целью лишить страну суверенитета и права на самоопределение.