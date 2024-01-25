МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В середине февраля 2022 года несколько западных лидеров призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, утверждается в книге The Showman Саймона Шустера, с которой ознакомился РБК. Киев потребовал от Евросоюза вернуть уехавших украинцев на родину

Старший корреспондент журнала Time опубликовал биографию Зеленского The Showman в январе 2024 года. По его сведениям, в день выступления президента Украины на Мюнхенской конференции по международной безопасности 19 февраля 2022 года несколько западных коллег посоветовали ему не возвращаться в Киев. Их слова разочаровали Зеленского, создав впечатление, что его списали со счетов.

В Мюнхене Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Тогда, по воспоминаниям участников переговоров, американцы сообщили, что "вторжение неизбежно". Однако команда Зеленского не верила американским разведданным, но полагала, что это хороший повод запросить у Запада больше финансовой и военной поддержки.

Как пишет Шустер, в Мюнхене украинская делегация убедилась в том, что некоторые их западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и склонялись к тому, чтобы Киев и Москва заключили сделку на российских условиях. Биограф рассказал о жизни Зеленского в бункере после начала СВО

В феврале 2022-го многие западные СМИ сообщали о том, что Россия готовится к боевым действиям и может начать их 16 февраля. Именно эту дату, в частности, называл президент США Джо Байден. Однако специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее главной задачей защиту жителей Донбасса. Он также не раз подчеркивал, что операция — попытка прекратить войну на Украине, которая была развязана еще в 2014 году в результате государственного переворота.

По словам Путина, причина конфликта на Украине кроется в том числе и в том, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона и в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира. При этом Москва и Киев были близки к мирному урегулированию конфликта в ходе переговоров весной 2022 года в Стамбуле. Но западные партнеры вынудили Киев отказаться от переговоры — об этом рассказывал и в украинском руководстве, и подтверждали в Москве.