МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Европейский союз готовится "исключить" продление ключевого для Украины договора по транзиту российского газа по окончании этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Названы основные покупатели катарского СПГ в Европе

Еврокомиссия объясняет свое решение тем, что даже самые зависимые от российского газа страны — Австрия и Словакия — смогут найти альтернативные источники поставок топлива.

По предварительному анализу, возможным решением ситуации с транзитом газа может стать использование мощностей Турецкого потока.

По информации источников, помимо Турецкого потока, могут быть и другие варианты обеспечить транзит российского газа через территорию Украины. Одним из путей может стать доставка газа из России к украинской границе, а далее ЕС через соглашение с киевским газовым оператором поставляет газ в Австрию, Словакию или Чехию — в одну их трех стран, наиболее зависящих от поставок Москвы.

Европа по-прежнему получает российский газ через Украину и Турцию, возместив объемы, поставляемые ранее через "Северные потоки". Евросоюз, начав политику санкций, стремился снизить свою зависимость от российского газа, однако РФ остается вторым поставщиком СПГ в Европу после США. "Нафтогаз Украины" запустил новую газовую скважину

Так, Австрия продолжает получать больше половины необходимых объемов топлива из России, при этом размер платежей "Газпрому" по долгосрочному контракту возросли с началом конфликта в регионе.

Украина по-прежнему остается ключевым маршрутом поставки голубого топлива, несмотря на то, что фактические объемы газа по трубопроводу составляют менее 40% от объемов, предусмотренных контрактами.

В ЕС допускают, что "Газпром" продолжит транзит российского газа через Украину и после 2024 года, зарезервировав мощности на краткосрочной основе через аукцион.