Bloomberg: ЕС готовится отказаться от продления транзита газа через Украину
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Европейский союз готовится "исключить" продление ключевого для Украины договора по транзиту российского газа по окончании этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Еврокомиссия объясняет свое решение тем, что даже самые зависимые от российского газа страны — Австрия и Словакия — смогут найти альтернативные источники поставок топлива.
По предварительному анализу, возможным решением ситуации с транзитом газа может стать использование мощностей Турецкого потока.
По информации источников, помимо Турецкого потока, могут быть и другие варианты обеспечить транзит российского газа через территорию Украины. Одним из путей может стать доставка газа из России к украинской границе, а далее ЕС через соглашение с киевским газовым оператором поставляет газ в Австрию, Словакию или Чехию — в одну их трех стран, наиболее зависящих от поставок Москвы.
Европа по-прежнему получает российский газ через Украину и Турцию, возместив объемы, поставляемые ранее через "Северные потоки". Евросоюз, начав политику санкций, стремился снизить свою зависимость от российского газа, однако РФ остается вторым поставщиком СПГ в Европу после США.
Так, Австрия продолжает получать больше половины необходимых объемов топлива из России, при этом размер платежей "Газпрому" по долгосрочному контракту возросли с началом конфликта в регионе.
Украина по-прежнему остается ключевым маршрутом поставки голубого топлива, несмотря на то, что фактические объемы газа по трубопроводу составляют менее 40% от объемов, предусмотренных контрактами.
В ЕС допускают, что "Газпром" продолжит транзит российского газа через Украину и после 2024 года, зарезервировав мощности на краткосрочной основе через аукцион.
https://1prime.ru/News/20240126/842903632.html