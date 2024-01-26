БУДАПЕШТ, 26 янв — ПРАЙМ. Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер в ответ на обвинения американского посла в Будапеште в проведении пророссийской внешней политики, спросил о рекордных закупках США российского урана. Посол США заявил, что Орбан проводит "фантазийную внешнюю политику"

Ранее в пятницу посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил премьера страны Виктора Орбана в проведении "фантазийной внешней политики", которая якобы служит интересам России и наносит ущерб НАТО.

"Если американский посол Дэвид Прессман хочет еще раз заняться просвещением в связи с венгерской внешней позицией, то пусть он сначала ответит на один вопрос. Как это возможно, что в прошлом, 2023 году, Россия стала крупнейшим поставщиком урана в Америку", — сказал Менцер в видеообращении, размещенном в соцсети Facebook*.

Госсекретарь также отметил, что США заплатили за российский уран более миллиона долларов.

Ранее Прессман заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе, как к контракту, и игнорирует общий курс, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной".

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ответил на обвинения со стороны посла США, заявив, что в основе венгерской внешней политики лежит национальный интерес.

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