МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Евросоюз сильно переплачивает за газ из-за ограничительных мер против России по сравнению с американскими покупателями, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В Молдавии раскрыли, почему хранят газ на Украине

"Из-за антироссийских санкций страны ЕС теперь платят за природный газ в три раза больше, чем потребители в США. Очевидно, что это снижает конкурентоспособность европейской промышленности", — отметил политик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Соединенные Штаты, благодаря сложившейся ситуации, превратились в крупнейшего экспортера сжиженного природного газа, который заменяет "более дешевый российский газ".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за границу из-за изменения климата. Республиканцы раскритиковали данный шаг.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.

В России ранее не раз повторяли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.