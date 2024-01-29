МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Эпоха стабильности для американцев осталась далеко позади, и последние события — возможное переизбрание Дональда Трампа, штурм конгресса, первая глобальная пандемия за столетие — это только подтверждают. Штаты скатываются к состоянию позднего СССР накануне его распада, пишет американский онлайн-журнал Salon. После распада СССР Запад хотел развалить и подчинить Россию, заявил Путин

Средняя продолжительность жизни в Штатах на самом низком уровне с 1996 года, приводит данные автор статьи Джексон Дайанни. На его взгляд, это можно объяснить растущим числом "смертей от отчаяния" — так называют добровольный уход из жизни или гибель от алкоголя или наркотиков. Причем распространяется эта эпидемия среди белых американцев среднего класса. На 2017-й пришлось 150 тысяч "смертей от отчаяния", а в 2022-й был омрачен рекордом по самоубийствам.

Простые американцы не могут получить даже базовые социальные услуги. Хотя администрация президента Джо Байдена начала вкладывать больше денег в этот сектор. В Америке все очевиднее имущественное расслоение. При этом США — единственная держава, которая не гарантирует медицинское обслуживание всем своим гражданам, отмечает Дайанни. В США заявили о желании Запада захватить ресурсы России

Все это, полагает автор, несомненные симптомы упадка, который длится уже десятилетиями. Состояние не смертельное, но американцы движутся в неверном направлении. Общий уровень здоровья нации ухудшается, и, вполне возможно, государство приближается к трагическим событиям масштабов краха коммунизма.

Ситуация усугубляется тем, что простые граждане не могут получить полноценный доступ к информации: СМИ становятся все более разобщенными, и это мало чем отличается от ситуации в странах, расколотых гражданской войной, где достоверные сведения приходится выбирать из множества фейков, а сами редакции контролирует не общество, а крупный бизнес.

Америка фактически раскалывается на два враждующих лагеря. У страны есть только два пути, полагает автор, — один ведет к будущему, основанному на взаимодействии всех групп американцев, другой — в Советский Союз 1991 года — к сверхдержаве, крах которой никто не мог себе представить, пока он не случился.

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