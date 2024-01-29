МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Киевские коридоры власти охватило отчаяние, лучшие возможности для победы Украины уже исчезли. В то время как Россия выстроила оборону, мобилизовала сотни тысяч военнослужащих и перевела промышленность на военные рельсы, пишет Washington Post. "Виноваты республиканцы". В США нашли объяснение коррупции на Украине

Специальная военная операция на Украине длится уже почти два года, и Киев продолжает просить партнеров о новом оружии, новой помощи, новых гарантиях. Прошлогодний визит Владимира Зеленского в Вашингтон не убедил американских конгрессменов разморозить новый пакет помощи для Киева. Тем более, что в это же время главком ВСУ Валерий Залужный признавал провал контрнаступления. И все это на фоне растущей международной усталости от конфликта.

Политики на Западе вполне осознают, что наступивший 2024-й будет трудным, и Киеву придется сосредоточить на укреплении обороны, а не возвращении территорий. Осознают это и журналисты. Автор книги "Наши враги исчезнут" международный обозреватель Wall Street Journal Ярослав Трофимов полагает, что Запад, возможно, уже упустил главный шанс — позволить Украине вернуть утраченные земли.

Новых средств для Украины нет ни в Пентагоне, ни в Вашингтоне. А республиканцы продолжают противодействовать администрации президента Джо Байдена. Если же в Белый дом вернется Дональд Трамп, он может и вовсе сократить поддержку Киева до минимума.

Ярослав Трофимов полагает, что западные правительства намеренно сворачивают военную поддержку Украины, опасаясь спровоцировать применение ядерного оружия со стороны России. Но в любом случае — момент упущен, поставки вооружений могли иметь эффект при успешном наступлении, но не весной 2024-го. Москва сумела адаптироваться к ситуации, а Киев потерял шансы на чистую победу.

Западная помощь Киеву сократилась на 90 процентов, к такому выводу пришли в своем исследовании аналитики Кильского института мировой экономики ФРГ. Кроме того, в период с августа по октябрь 2023-го объемы помощи составляли 2,11 миллиарда евро — это минимальный уровень с января 2022-го. Причем большая часть этой помощи пришлась на европейцев.

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