ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ. США в 2023 финансовом году увеличили продажи оружия за рубеж почти на 56%, до рекордного уровня в 80,9 миллиарда долларов, включая военную поддержку Украины, следует из отчетности госдепартамента страны. США заключили контракты на $242 млн для пополнения стратрезерва нефти

Согласно представленным табличным значениям объем иностранных военных продаж достиг 80,9 миллиарда долларов в 2023 финансовом году, что на 55,9% больше показателя 2022 финансового года на уровне 51,9 миллиарда долларов.

"Это является самым высоким годовым объемом продаж и помощи, оказанной нашим союзникам и партнерам", — добавили в госдепе.

Там отметили, что указанный показатель включает в себя программы поддержки иностранных партнеров США, включая "Инициативу поддержки безопасности Украине".