2024-01-29T23:34:00+03:00
2024-01-29T23:34:39+03:00
2024-01-29T23:34:00+03:00
2024
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США продали оружие за границу в 2023 году на рекордные 80,9 млрд долларов
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США в 2023 финансовом году увеличили продажи оружия за рубеж почти на 56%, до рекордного уровня в 80,9 миллиарда долларов, включая военную поддержку Украины, следует из отчетности... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, сша, оружие, украина, продажа
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ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ. США в 2023 финансовом году увеличили продажи оружия за рубеж почти на 56%, до рекордного уровня в 80,9 миллиарда долларов, включая военную поддержку Украины, следует из отчетности госдепартамента страны.
Согласно представленным табличным значениям объем иностранных военных продаж достиг 80,9 миллиарда долларов в 2023 финансовом году, что на 55,9% больше показателя 2022 финансового года на уровне 51,9 миллиарда долларов.
"Это является самым высоким годовым объемом продаж и помощи, оказанной нашим союзникам и партнерам", — добавили в госдепе.
Там отметили, что указанный показатель включает в себя программы поддержки иностранных партнеров США, включая "Инициативу поддержки безопасности Украине".