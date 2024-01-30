МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россияне стали больше интересоваться курсами по 3D-моделированию и дизайну в 2023 году — спрос на них вырос в 2,5 раза, такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом для сделок с фрилансерами Solar Staff совместно со школами в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ, дизайна и технологий Bang Bang Education и маркетинга MAED (данные есть у РИА Новости). Спрос на санаторный отдых в России превысил предложение

"Так, интерес к образовательным курсам по 3D-моделированию за 2023 год вырос на 151%. На 143% вырос интерес к курсам в области классического дизайна. Такие специалисты универсальны, а их навыки могут пригодиться во многих областях, например создании рекламных материалов или логотипов", — сказано в исследовании.

Аналитики отметили, что спрос на образование в области графического дизайна вырос за 2023 год на 132%, а интерес к образовательным курсам для иллюстраторов вырос на 124%. Образовательные программы по дизайну интерфейсов (UX/UI) показали рост на 122%.

Что касается спроса на специалистов в области дизайна, больше всего работодатели заинтересованы в 3D-дизайнерах, специалистах в области 2D и иллюстраций, а также специалистах, которые создают рекламные материалы. В топ-5 также входят UX/UI дизайнеры, которые создают удобный интерфейс сайтов и приложений, а также специалисты по созданию логотипов. "По окончанию 2023 года наибольший рост спроса со стороны работодателей показали иллюстраторы (53%), графические дизайнеры (51%) и специалисты UX/UI (22%)", — рассказали аналитики.

Согласно данным исследования, в топ-5 отраслей, где специалисты в области дизайна пользуются наибольшим спросом, вошли электронная коммерция (e-commerce) и ритейл, IT и телекоммуникации, реклама, интернет-сервисы, а также классические и новые медиа.

"В России растет число самозанятых и активно развивается проектная занятость — в том числе и в дизайне. С одной стороны, компании понимают, что работать с дизайнерами-фрилансерами выгодно, потому что можно быстро найти квалифицированного специалиста под задачу, а уже затем взять его в штат, если работа будет сделана качественно и в срок. С другой — дизайнерам выгодно работать на фрилансе, особенно в начале карьеры, потому что так можно быстрее набраться опыта, собрать портфолио, а иногда и заработать больше денег, чем в штате", — прокомментировал глава пресс-службы Solar Staff Александр Норовяткин.