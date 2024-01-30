МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Минимальная сумма, которую россияне согласны считать сбережениями, составляет почти 500 тысяч рублей. К такому выводу пришли исследователи ВЦИОМ по результатам мониторингового опроса о материальном положении граждан и их финансовых целях. Россияне назвали размер "пенсии мечты"

В среднем россияне, отвечая на соответствующий вопрос, называли сумму в 499,2 тысячи рублей при средней зарплате, составляющей по данным Росстата чуть менее 71 тысячи рублей. Ответы россиян оказались близки к негласному правилу, что оптимальный размер финансовой подушки — это шесть или семь ежемесячных зарплат.

За десять лет минимальный размер сбережений в представлениях россиян вырос в три с половиной раза (2013 году он составлял — 143,3 тысячи). В три раза выросло и медианное значение со 100 до 300 тысяч рублей.

При этом размер финансовой подушки безопасности по версии мужчин почти вдвое превысил средний минимум, озвученный женщинами, — 691,1 тысячи рублей против 365,4 тысячи. Самые высокие запросу у россиян 35-44 лет (667,3 тысячи рублей), меньше всего для сбережений понадобилось молодежи в возрасте до 25 лет — 258 тысяч.

В начале января опрос, проведенный сервисом Superjob, показал, что среднестатистический работающий гражданин России хотел бы иметь пенсию в размере 47,6 тысячи рублей. Исследование показало, что размер желаемой пенсии зависит от пола (48,7 тысячи рублей у мужчин и 46,7 тысячи рублей у женщин), возраста (46,1 тысячи рублей у лиц в возрасте до 34 лет и 49,1 тысячи рублей у лиц старше 45 лет), а также ежемесячного дохода.