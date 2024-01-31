МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. США намерены поставить Украине высокоточные реактивные снаряды большого радиуса действия GLSDB. Таких бомб нет пока на вооружении даже самой американской армии, сообщает Politico. Блинкен назвал страшные последствия сокращения поддержки Украины

Пентагон провел успешные испытания нового оружия, которое предоставят Киеву, сообщили изданию американские официальные лица и два собеседник, знакомые с деталями обсуждений. При этом официально Пентагон предпочел не раскрывать сроки поставки "из соображений оперативной безопасности".

Первую партию бомб разработки компании Boeing отправят уже 31 января. Дальность полета такого снаряда — сто пятьдесят километров. Это меньше, чем у британской ракеты Storm Shadow или у американской ATACMS. Однако украинцы все равно получат возможность бить по российской территории.

Вашингтон направил последний пакет военной помощи Киеву в конце декабря. С тех пор поставки оружия и ремонт отправленной техники был приостановлен. Пока конгресс не одобряет новый пакет помощи, Вашингтон использует другую возможность — в прошлом году он подписал контракт с компанией Boeing на поставку GLSDB Киеву. И его условия сейчас выполняются вне зависимости от мнения сенаторов.

Администрация Джо Байдена направила запрос на дополнительные средства в американский конгресс в конце прошлого года. Всего она хочет получить 106 миллиардов долларов, из которых примерно 61 миллиард достался бы Киеву. Но республиканцы отказывают подтверждать помощь без масштабной миграционной реформы. На время этого внутреннего конфликта все "успехи" ВСУ под угрозой, как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Кроме того, Блинкен отметил, что отказ от финансовой поддержки дает сигнал союзникам, что они "несерьезно" относятся к защите свободы и демократии.

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